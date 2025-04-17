Υπεγράφη, σήμερα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συμπληρωματική σύμβαση για το έργο «Κατασκευή φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας», παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Με την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης εκκινεί η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για τη γεωτεχνική αστοχία στην περιοχή του υπερχειλιστή, έπειτα από ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή κατασκευής του φράγματος και είχαν απροσδόκητες επιπτώσεις στα γεωλογικά-γεωτεχνικά δεδομένα του έργου.

Με αφορμή την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Η κατασκευή του φράγματος Ασωπού Κορινθίας, είναι το σημαντικότερο έργο διαχείρισης υδάτινων πόρων στην περιοχή, καθώς αφορά στην ικανοποίηση αρδευτικών αναγκών μιας έκτασης περίπου 65.000 στρεμμάτων.

Είναι ένα αναπτυξιακό έργο, το οποίο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού σε νερό άρδευσης, προσφέροντας τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των καλλιεργειών, με την αξιοποίηση των αστείρευτων φυσικών δυνατοτήτων της περιοχής.

Το φράγμα θα έχει άμεσες θετικές συνέπειες στην αγροτική παραγωγή, καθώς και άλλα, έμμεσα, αλλά σπουδαία οφέλη:

στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής,

στην αξία της γεωργικής γης,

στο περιβάλλον, και εν γένει,

στην ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού.

Με την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης εκκινεί η εκπόνηση των μελετών για τη γεωτεχνική αστοχία στην περιοχή του υπερχειλιστή, η οποία προκλήθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή κατασκευής του φράγματος.

Οι αναγκαίες μελέτες, γεωλογικές, γεωτεχνικές μελέτες, εργασίες γεωτρήσεων πεδίου, αξιολόγηση τους και οριστική μελέτη τεχνικού έργου απαιτούν χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών. Μία ασφαλής εκτίμηση για την ολοκλήρωση της κατασκευής, απαιτεί επιπλέον 18 μήνες.

Σήμερα, λοιπόν, πραγματοποιείται, έτσι, ένα ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση ενός έργου ζωτικής σημασίας για τον πρωτογενή τομέα στην Κορινθία και όχι μόνο.

Γιατί με το φράγμα Ασωπού, η Ελλάδα θα αποκτήσει ακόμη μια σημαντική υποδομή στο κρίσιμο πεδίο της ορθολογικής διαχείριση των υδάτινων πόρων, που αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας δήλωσε:

«Η υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης για το φράγμα Ασωπού αποτελεί ένα ακόμη βήμα ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που εξασφαλίζει νερό για άρδευση με σύγχρονες και αποδοτικές μεθόδους, θωρακίζει την αγροτική παραγωγή από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και προστατεύει τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.

Είμαστε εδώ, μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία, για να υπηρετήσουμε με σχέδιο και συνέπεια τον Έλληνα αγρότη, ενισχύοντας τα έργα υποδομής που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στον τόπο και ενδυναμώνουν την αγροτική οικονομία. Στόχος μας παραμένει η διαμόρφωση ενός ανθεκτικού πρωτογενή τομέα, ο οποίος θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής, να αξιοποιεί με βιώσιμο τρόπο τους φυσικούς πόρους και να προσφέρει σταθερό εισόδημα και προοπτική στους ανθρώπους της υπαίθρου. Με πίστη στις δυνατότητες του αγροτικού κόσμου, συνεχίζουμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός τόνισε:

«Η υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης για την κατασκευή του φράγματος Ασωπού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση ενός στρατηγικού έργου για την Κορινθία και ολόκληρη την Πελοπόννησο. Πρόκειται για μια υποδομή ζωτικής σημασίας που απαντά σε χρόνια προβλήματα ύδρευσης και άρδευσης, ενισχύει την ανθεκτικότητα της περιοχής στην κλιματική κρίση και συμβάλλει στην αγροτική και οικονομική ανάπτυξη.

Το έργο του Ασωπού προστίθεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα μεγάλων παρεμβάσεων που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως το Φιλιατρινό φράγμα, το Μιναγιώτικο φράγμα, τα δίκτυα στη λίμνη Τάκα, το φράγμα Κελεφίνας, τα έργα δικτύων και μεταφοράς νερού του Αναβάλου, καθώς και όλα τα αρδευτικά έργα, μικρά και μεγάλα, που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Με τη συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη συμβολή του Υπουργού Χρίστου Δήμα, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, των στελεχών των Υπουργείων τους και των Βουλευτών Κορινθίας, ένα ακόμη κρίσιμο έργο παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης».

Παρόντες στην υπογραφή της Σύμβασης ήταν, επίσης, η Βουλευτής Κορινθίας, Μαριλένα Σούκουλη, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρης Παπαγιαννίδης.

Τεχνικά Στοιχεία του Έργου

Το φράγμα στον ποταμό "Ασωπό Κορινθίας" κατασκευάζεται στην κοίτη του ποταμού σε απόσταση 4 χλμ. ΒΔ της Στιμάγκας και 2χλμ. ΝΑ του Παραδεισίου. Είναι χωμάτινο με ύψος 68 μ. από το φυσικό έδαφος και με την κατασκευή του θα δημιουργηθεί ταμιευτήρας συνολικής χωρητικότητας 29,10 εκατ. κυβικών μέτρων, με ωφέλιμο όγκο ύδατος 25,60 εκατ. κυβικά μέτρα. Περιλαμβάνει την κατασκευή σήραγγας εκτροπής, πύργου υδροληψίας, υπερχειλιστή, λεκάνη ηρεμίας, αγωγού υδροληψίας, καθώς και οδών επιτήρησης του αγωγού και αποκατάστασης της πρόσβασης των οικισμών Παραδεισίου και Στιμάγκας.

Παράλληλα με την κατασκευή του έργου εκπονείται και η μελέτη των αρδευτικών δικτύων, προκειμένου το έργο να καταστεί λειτουργικό στο σύνολό του.

Η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 3,5 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του ΥΠΑΑΤ, από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

