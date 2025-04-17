«Καλοκαίρι» στην Αθήνα - Στους 27 η θερμοκρασία και... ανεβαίνει

Οριακά «καλοκαιρινές» είναι οι καιρικές συνθήκες το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης, με τον υδράργυρο στην Αθήνα να «φλερτάρει» με τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Αθηναίοι που παραμένουν στην πόλη και τουρίστες -πολλοί εξ αυτών κάπως αιφνιδιασμένοι από την ξαφνική ζέστη- αναζητούν δροσιά σε σκιερά σημεία και καφέ, και κυκλοφορούν ως επί το πλείστον με κοντομάνικα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, οι θερμοκρασίες είναι σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 23-25, στη Θεσσαλία από 8 έως 26-28 βαθμούς, στην Ήπειρο 10 έως 28-30, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 27-29 βαθμούς, στα Επτάνησα από 15 έως 25 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 24-25 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 28 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και τοπικά, κυρίως στα βόρεια τμήματα, 7 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις, αυξημένες από τις μεσημεριανές ώρες με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.