Νέο σοκαριστικό περιστατικό βίας ανηλίκων στην Πάτρα: Πέντε άτομα χτύπησαν έναν 16χρονο

Δικογραφία σε βάρος πέντε τουλάχιστον ανηλίκων, οι οποίοι χθες το βράδυ, σε πλατεία στην Πάτρα, προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε 16χρονο χτυπώντας τον

Δικογραφία σε βάρος πέντε τουλάχιστον ανηλίκων, οι οποίοι χθες το βράδυ, σε πλατεία στην Πάτρα, προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε 16χρονο, γρονθοκοπώντας τον και κλωτσώντας τον στο πρόσωπο, σχηματίσθηκε από τους αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Χατζή και διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

