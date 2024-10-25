Λογαριασμός
Άγιοι Ανάργυροι: Δεν θυμάται τίποτα από το συμβάν η 14χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι από σοβά

Η 14χρονη που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπιστεί το αιμάτωμα στο κεφάλι της

Παίδων

Αισιόδοξα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας της 14χρονης η οποία χθες το μεσημέρι τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε στο κεφάλι της σοβάς ενώ περίμενε στη στάση το λεωφορείο μαζί με τη μητέρα της, στους Αγίους Αναργύρους.

Η 14χρονη που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπιστεί το αιμάτωμα στο κεφάλι της

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το κορίτσι θα παραμείνει στη νευροχειρουργική κλινική και το Σαββατοκύριακο ενώ αναμένεται να υποβληθεί και σε δεύτερη αξονική.

Η υγεία της μικρής, παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, καθώς έχει αρχίσει να μιλάει με σκόρπιες λέξεις αλλά προς το παρόν δεν θυμάται τίποτα από το χθεσινό συμβάν. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Άγιοι Ανάργυροι τραυματισμός 14χρονη
