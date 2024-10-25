Στον Εισαγγελέα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου οδηγήθηκε χθες, Τετάρτη 23 Οκτωβρίου ένας 55χρονος κάτοικος Νοτίου Πηλίου για ανθρωποκτονία από αμέλεια και μη ανακοίνωση ανεύρεσης πτώματος.

Στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος ο οποίος είναι επαγγελματίας αλιέας, δεν παραδέχτηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια αλλά αποδέχτηκε την κατηγορία της μη ανακοίνωσης ανεύρευσης πτώματος.

Σύμφωνα με το thenewspaper, το Λιμεναρχείο Βόλου είχε προβεί με ανακοίνωση «ανέσυρε στα δίχτυα του τον άτυχο 74χρονο ψαροντουφεκά, ωστόσο τον ξανάριξε στη θάλασσα, χωρίς να ενημερώσει τις Αρχές».

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει συγκεκριμένα, τα εξής:

«Αναφορικά με τις έρευνες και τον εντοπισμό αγνοούμενου υποβρύχιου αλιέα στον Βόλο την 12.09.2021, γνωρίζεται ότι συνελήφθη, βραδινές ώρες χθες, 52χρονος ημεδαπός, στην παραλία “ΜΕΛΑΝΗ” Πηλίου Νομού Μαγνησίας για παράβαση του άρθρου 181 του Π.Κ. – Νόμος 4619/2019 (μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού).

Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες χθες, ο 52χρονος, κατά τη διενέργεια αλιείας με Α/Κ σκάφος στην θαλάσσια περιοχή “ΞΥΝΟΒΡΥΣΗ” Πηλίου, ανέσυρε τα δίχτυα του, στα οποία βρέθηκε μπλεγμένος ο 74χρονος αγνοούμενος υποβρύχιος αλιέας, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, ενώ στη συνέχεια, τον έριξε ξανά στη θάλασσα με τα δίχτυα του, χωρίς να αναφέρει το περιστατικό στις Αρχές. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου».

Το χρονικό

Στις 11 Σεμπτεμβριου του 2021 ένας 74χρονος συνταξιούχος τραπεζικός, επιχείρησε να πάει για υποβρύχιο ψάρεμα. Εντοπίστηκε νεκρός νωρίς το πρωί της Κυριακής 12 Σεπτεμβρίου, μετά από κινητοποίηση των αρχών, γιατί δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν οι συγγενείς του. Ο γιος του έχε μεταβεί στην παραλία της Μελάνης, όπου εντόπισε το αυτοκίνητο τα ξημερώματα της Κυριακής και αμέσως ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου ακινήτων το Λιμεναρχείο. Στην περιοχή έπλευσαν άμεσα δύο σκάφη από τη Σκιάθο και τον Βόλο και ένα περιπολικό με ιδιώτη δύτη που έκαναν έρευνες με προβολείς, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά ο άτυχος άντρας εντοπίστηκε κοντά σε βράχο, βυθισμένος σε απόσταση πέντε μέτρων από την ακτή και σε μικρό βάθος.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης 21 μηνών με τριετή αναστολή

Πηγή: skai.gr

