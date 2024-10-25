Ξεκίνησε σήμερα νωρίς το πρωί η θανάτωση των ζώων στην κτηνοτροφική μονάδα των Καναλίων Μαγνησίας, όπου εντοπίστηκε το κρούσμα ευλογιάς των προβάτων.

Όπως γράφει το gegonota.news συνολικά θα θανατωθούν 700 αιγοπρόβατα και μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί 100 περίπου. Τα νεκρά ζώα φορτώνονται σε οχήματα και θα μεταφερθούν για καύση σε μονάδα της Λάρισας.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στη Μαγνησία δεν έχει εντοπιστεί άλλο κρούσμα, παρά μόνο ένα, ενώ σε όλη τη χώρα το σύνολο των κρουσμάτων της ευλογιάς φθάνει τα 110 και έχουν θανατωθεί συνολικά 24.000 ζώα.

