Επιχείρηση διάσωσης 181 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης μεταναστών και προσφύγων πραγματοποιήθηκε από το λιμενικό. Πιο συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του EKΣEΔ, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διάσωση 181 μεταναστών οι οποίοι εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε τρεις λέμβους, στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου. Στην περιοχή πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 4 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

