Άρτα: Σοβαρά προβλήματα στο νοσοκομείο, απειλούν τη δημόσια υγεία

Στο νοσοκομείο της Άρτας, οι σοβαρές ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες γιατρών φέρνουν τους ασθενείς στα όρια τους.

Κάποιοι, φθάνουν να περιμένουν στα επείγοντα πάνω από 13 ώρες για να εξετασθούν.

Περίπου 6-7 βράδια το μήνα στο νοσοκομείο όπου δεν υπάρχει γιατρός εφημερίας.

Παράλληλα, αρκετοί ασθενείς για να αποφύγουν την τεράστια ταλαιπωρία δε φθάνουν καν μέχρι την πόρτα του νοσοκομείου.

Οπως αναφέρει ενδεικτικά ο Δημήτριος Χρηστάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Γ.Ν. Άρτας στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ», το νοσοκομείο παρότι βρίσκεται στην επαρχία, δεν είναι μια μικρή δομή υγείας και εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό και τους γύρω νομούς.

Δηλαδή μιλάμε για πληθυσμό γύρω στους 120.000 ασθενείς οι οποίοι και εξυπηρετούνται ετησίως.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνει το ότι είναι πολύ μεγάλα τα κενά στο σύνολο της ιατρικής υπηρεσίας.

«Δηλαδή υπηρετούν 57 γιατροί και υπάρχουν 33 κενά» αναφέρει εξηγώντας πως αυτό σημαίνει πως ελλείψεις της τάξης του 45%».

