Πάτρα: Κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, την ημέρα της εξαφάνισης έφτασε με ταξί στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βίντεο το οποίο δείχνει τη Λόρα το πρωί της εξαφάνισης, να συναντιέται με έναν άνδρα 60-65 ετών

Κορυφώνεται η αγωνία για τη 16χρονη Λόρα από την Πάτρα που αγνοείται από την περασμένη Πέμπτη.

Η 16χρονη εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου, και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, την ίδια ημέρα, έφτασε με ταξί στην Αθήνα.

ζει τα τελευταία τρία χρόνια στην Πάτρα. Οι γονείς της διαπίστωσαν την απουσία της το μεσημέρι, όταν δεν επέστρεψε σπίτι. Τότε είναι που σήμανε συναγερμός.

Ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε, μίλησε στο Mega.

«Η κοπέλα εδώ ήταν το πρωί, είδα έναν κύριο με γυαλιά μυωπίας, την πήρε; ήρθαν και την πήραν; Ήταν στο κινητό και μιλούσαν με την εφαρμογή που κάνει μετάφραση», ανέφερε.

Η αγωνία της οικογένειας όπως λένε άνθρωποι από το περιβάλλον τους, έχει κυριεύσει τους γονείς του παιδιού.

«Τίποτα δεν μας έχουν ενημερώσει τίποτα και δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι το κορίτσι έφυγε και τέλος. Δεν έχουμε κανένα σημείο ζωής. Δεν έχουμε τίποτα δυστυχώς», ανέφερε φίλος της οικογένειας.

Ο άνδρας – μυστήριο

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει βίντεο το οποίο δείχνει τη Λόρα το πρωί της εξαφάνισης, να συναντιέται με έναν άνδρα 60-65 ετών, με άσπρα μαλλιά, που είχε μαζί του ένα ακόμη ανήλικο κορίτσι.

«Το κορίτσι πήγε, πήρε το λεωφορείο, κατέβηκε από το λεωφορείο στο σχολείο του και μετά έκανε μία συνάντηση με κάποιον, που το είπανε αυτόπτες μάρτυρες.

Απέναντι από το σχολείο, κοντά σε ένα μέρος που πηγαίνουν τα παιδιά και τρώγανε πρωινό. Αυτός ο άνθρωπος που συνάντησε είχε μαζί του μία συνομήλικη, την οποία δεν τη γνώριζαν τα παιδιά», τόνισε φίλος της οικογένειας.

Η Λόρα, την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα.

«Δεν υπάρχει αγόρι. Οι φίλες της που μιλήσαμε, μου είπαν ότι δεν έχει αγόρι. Θα της είπε: «έλα να έχουμε από τώρα την ελευθερίας μας, και να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να είμαστε ανεξάρτητες, να ανοίξουμε επιχείρηση, να πουλάμε πράγματα στο ίντερνετ». Ξέρω εγώ τι της είπε; Και αυτή πήγε να τη συναντήσει με το κοριτσάκι. Με το κοριτσάκι, νόμιζε ότι ήταν ο μπαμπάς της, συναντήθηκαν, και την πήραν», συνέχισε ο οικογενειακός φίλος.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η εισαγγελία Πάτρας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

«Πήγε στο σχολείο και δε γύρισε. Φίλοι της λένε πως πήγε στην Αθήνα με ταξί. Πήγαμε αμέσως στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για μερικές μέρες. Όταν δημοσιεύτηκε στην τηλεόραση και οι δημοσιογράφοι μίλησαν για το θέμα, τότε έκαναν ανάλυση του υλικού της κάμερας στο σχολείο. Δεν ξέρω γιατί περίμεναν τόσο. Κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να πάει ένα παιδί μόνο του στην Αθήνα», ανέφερε ο πατέρας της νεαρής.



Καταθέσεις «κλειδιά» συμμαθητών της 16χρονης

1η Κατάθεση: Αγόρασε πριν λίγες ημέρες κινητό με sim

2η κατάθεση: Μάζευε χρήματα για να φύγει Γερμανία και να βρει τον αδερφό της ο οποίος δεν είναι εξ αίματος αδερφός της.

Εξαφάνιση 16χρονης



Έχει πάρει μαζί της διαβατήριο



Πούλησε κοσμήματα σε ενεχυδανειστήριο



Στο βίντεο φαίνεται κάτι να δίνει και να παίρνει



Δεν έχει ταυτοποιηθεί το ΙΧ του άγνωστου άνδρα

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα



«Μας έλεγε ότι την δυσκόλευε η αλλαγή από τη Γερμανία στην Ελλάδα»

«Δεν έχω δυστυχώς καμία επικοινωνία. Προσπαθώ μέσω του Tik Tok να επικοινωνήσω μαζί της γιατί δεν το έχει σβήσει. Παρόλα αυτά άλλαξε κινητό και δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Μας είχε αναφέρει πολλές φορές ότι η αλλαγή από Γερμανία στην Ελλάδα την δυσκόλευε πάρα πολύ. και μέχρι να μάθει τη γλώσσα. μαζί με όλα αυτά ακολούθησαν δυσκολίες και στο σχολείο. Δεν τα πήγαινε καλά στο σχολείο με αποτέλεσμα να της έχουν περιορίσει τον χρόνο στο διαδίκτυο», ανέφερε φίλη της 16χρονης.

«Ξέρουμε ότι πουλούσε πολλά πράγματά της, ρούχα τσάντες, καλλυντικά. Όταν τη ρώτησα γιατί τα δίνει, μου είπε ότι δεν τα θέλει πια και δεν την χαρακτηρίζουν», συνέχισε.

