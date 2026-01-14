Λογαριασμός
«Χειρόφρενο» και αύριο για τα ταξί της Αττικής

Οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής συνεχίζουν την απεργία και αύριο με συγκέντρωση στις 10:00 στα γραφεία του ΣΑΤΑ και πορεία χωρίς οχήματα προς τη Βουλή

Κίτρινο ταξί δρόμος

Συνεχίζουνε και αύριο, Πέμπτη, την απεργία οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής, σύμφωνα με απόφαση του ΣΑΤΑ.

Οι αυτοκινητιστές έχουν δώσει ραντεβού στις 10 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου, με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία, χωρίς τα αυτοκίνητα, προς τη Βουλή, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων επιδίδοντας ψήφισμα.

Υπενθυμίζεται πως οι αυτοκινητιστές ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Απαιτούν αμεση απόσυρση της ρύθμισης και ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.

