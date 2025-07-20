Στην αρμόδια υπηρεσία προς εξέταση αποστέλλεται το οστό που βρέθηκε χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή Νέων Μουδανιών του δήμου Νέας Προποντίδας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκει σε άνθρωπο.
Η λιμενική αρχή στη Χαλκιδική ενημερώθηκε χθες το απόγευμα για την ανεύρεση του οστού και αμέσως στελέχη του λιμενικού μετέβησαν στο σημείο, όπου και το εντόπισαν.
Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
