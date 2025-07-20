Λογαριασμός
Χαλκιδική: Βρέθηκε οστό στη θαλάσσια περιοχή Νέων Μουδανιών - Εξετάζεται αν ανήκει σε άνθρωπο

Η λιμενική αρχή στη Χαλκιδική ενημερώθηκε χθες το απόγευμα για την ανεύρεση του οστού και αμέσως στελέχη του λιμενικού μετέβησαν στο σημείο

Στην αρμόδια υπηρεσία προς εξέταση αποστέλλεται το οστό που βρέθηκε χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή Νέων Μουδανιών του δήμου Νέας Προποντίδας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκει σε άνθρωπο. 

Η λιμενική αρχή στη Χαλκιδική ενημερώθηκε χθες το απόγευμα για την ανεύρεση του οστού και αμέσως στελέχη του λιμενικού μετέβησαν στο σημείο, όπου και το εντόπισαν. 

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

