Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Βοιωτία

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση - Η εγγύτητα της εστίας σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών προκάλεσε ανησυχία, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης

UPDATE: 16:09
Φωτιά

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στις πυροσβεστικές δυνάμεις της Βοιωτίας, μετά την εκδήλωση φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχωράκι, η οποία αργότερα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση, ωστόσο η εγγύτητα της εστίας σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Βοιωτία, με ενισχύσεις και από γειτονικούς νομούς. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

