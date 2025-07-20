Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στις πυροσβεστικές δυνάμεις της Βοιωτίας, μετά την εκδήλωση φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχωράκι, η οποία αργότερα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση, ωστόσο η εγγύτητα της εστίας σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Βοιωτία, με ενισχύσεις και από γειτονικούς νομούς. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Νεοχωράκι Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

