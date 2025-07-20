Στο Λαύριο 247 μετανάστες που είχαν φτάσει στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο

Στο λιμάνι του Λαυρίου κατέπλευσε το πρωί της Κυριακής πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος μεταφέροντας 247 μετανάστες, που είχαν διασωθεί σε πέντε διαφορετικά περιστατικά έρευνας και διάσωσης σε θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης, το τελευταίο 24ωρο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και εντάσσεται στο πλαίσιο της συστηματικής αντιμετώπισης περιστατικών μεταναστευτικών ροών στο Αιγαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από τους 247 διασωθέντες, οι 170 πρόκειται να μεταφερθούν εντός της ημέρας στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην Αμυγδαλέζα Αττικής.

Οι υπόλοιποι 77 αλλοδαποί θα παραμείνουν προσωρινά στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες προανακριτικές ενέργειες από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών διάσωσής τους και την ενδεχόμενη εμπλοκή διακινητών.

Σημειώνεται πως οι μετανάστες εισήλθαν παράνομα από τη Λιβύη και, σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ με την τροπολογία αναστολής ασύλου, δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτημα ασύλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.