Ανακοίνωση για την συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, εξέδωσε η ΕΛΑΣ.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα, κατηγορούμενοι για ναρκωτικά και όπλα, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ακόμα 2 ατόμων –κατά περίπτωση- για ρευματοκλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η εν λόγω επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών των Υποδιευθύνσεων Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων και Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ. και υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Πιο αναλυτικά:

Σύλληψη 2 γυναικών για αντίστοιχες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, συνελήφθησαν -2- ημεδαπές (35 και 43 ετών), κατηγορούμενες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων, από την αξιοποίηση και διασταύρωση των οποίων και ύστερα από εξακριβώσεις και δημιουργία προφίλ των κατηγορούμενων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, η 43χρονη κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό τη διακίνηση αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε κοκαΐνη, μικτού βάρους -1,4- γραμμαρίων, ενώ η 35χρονη, δύο -2- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, με «βραστή» κοκαΐνη, μικτού βάρους -0,6- γραμμαρίων.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών και για τις δύο υποθέσεις, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1,4 γραμμάρια κοκαΐνης,

0,6 γραμμάρια βραστής κοκαΐνης,

3 κινητά τηλέφωνα,

καταγραφικό εικόνας,

9 κάμερες,

τηλεόραση και

1.869,3 ευρώ.

Μια σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας συνελήφθη 39χρονος, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα, δύο γεμιστήρες και -110- φυσίγγια.

Ο συλληφθείς, ο οποίος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία και περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών κλοπών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δικογραφία σε βάρος 2 ατόμων για περιπτώσεις ρευματοκλοπών και όπλα – Έλεγχος σε πρατήριο υγρών καυσίμων

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ημεδαπών, οι οποίοι αναζητούνται στα όρια του αυτοφώρου καθώς κατηγορούνται –κατά περίπτωση- για ρευματοκλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε -2- οικίες από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων, με τη συνδρομή υπαλλήλων της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και παρουσία δικαστικού λειτουργού, διαπιστώθηκε η διάπραξη ρευματοκλοπής και από τους δύο ενώ συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 αεροβόλα όπλα,

2 καραμπίνες,

172 φυσίγγια,

4 γεμιστήρες,

πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

3 αμπούλες αερίου,

πλήθος μεταλλικών βολίδων,

2 συσκευές καταγραφής,

6 ρολόγια χειρός,

κοσμήματα και

2 κινητά.

Παράλληλα, με τη συνδρομή υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της αρμόδιας Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην ίδια περιοχή, απ’ όπου ελήφθησαν δείγματα καυσίμων και περαιτέρω εξέταση για τυχόν νοθεία από τη Χημική Υπηρεσία.

