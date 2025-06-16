Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς

Στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο ανδρών 51 και 31 ετών και μιας γυναίκας 57 ετών, για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς, προχώρησαν σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, οι Αρχές.

Η σύλληψή τους έγινε μετά από έρευνες που έγιναν στις οικίες τους, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες, δύο κυνηγετικά όπλα, 106 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 161 κάλυκες, μαχαίρι και ένα σετ αναγόμωσης φυσιγγίων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.