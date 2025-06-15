Πανικός επικράτησε νωρίς το βράδυ στο Παλιούρι Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και έπεσε πάνω στη στάση του ΚΤΕΛ.

Τα πρώτα στοιχεία από αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το εν λόγω ΙΧ προσπάθησε να αποφύγει άλλο όχημα που επιχειρούσε προσπέραση.

Σύμφωνα με το xalkidikipolitiki.com, 7 άτομα έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Ένα νεαρό κορίτσι τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας για περίθαλψη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερα νεαρά κορίτσια βρίσκονταν στο σημείο, ευτυχώς χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Στο σημείο κλήθηκαν από την πρώτη στιγμή 3 ασθενοφόρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αστυνομία και η ΕΟΔ.



Πηγή: skai.gr

