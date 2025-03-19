Δολοφονία Λυγγερίδη: Αναίρεσε την αρχική του κατάθεση ο αδερφός του 19χρονου κατηγορούμενου

Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από ναυτική φωτοβολίδα στη διάρκεια επεισοδίων τον Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη.

Σήμερα καταθέτει ένας από τους αδερφούς του 19 χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος ενώ αρχικά είχε αναφέρει ότι όταν ρώτησε τον αδελφό του εκείνος είχε πει ότι πραγματικά αυτός ήταν που έριξε εναντίον του αστυνομικού τη ναυτική φωτοβολίδα, σήμερα το αναίρεσε κάνοντας λόγο για πιέσεις που δέχτηκε από τους αστυνομικούς τη στιγμή της κατάθεσης, αλλά και για δική του κακή ψυχολογική κατάσταση που δεν του επέτρεψε τότε να αναιρέσει και να διορθώσει, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Έκανε λόγο για πρώτη φορά και για ένα συγχαρητήριο μήνυμα επιβράβευσης που έλαβε ο αδερφός του από άλλο οπαδό, επίσης κατηγορούμενο στην άλλη μεγάλη δίκη για την ίδια υπόθεση και συγκεκριμένα ανέφερε: «Είδα ένα μήνυμα που του έστειλε και έγραφε μπράβο, είσαι πολύ μάγκας».

Ο αδερφός του κατηγορούμενου είπε ότι συμμετείχε στα επεισόδια και πως όταν τον ρώτησε εάν είχε ρίξει ναυτική φωτοβολίδα, γιατί είχαμε ακούσει ότι χτυπήθηκε αστυνομικός, του απάντησε δεν ξέρει αν το είχε κάνει αυτός γιατί ταυτόχρονα με τη δική του πέφτανε και άλλες, τονίζοντας ότι ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, προσθέτοντας ότι ακόμη μέχρι και σήμερα δεν είναι σίγουρος ότι αυτός χτύπησε τον Γιώργο Λυγγερίδη.

Για θρασύτατο ψεύτη κατηγόρησε ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορίας Βασίλης Καπερνάρος τον αδερφό του κατηγορούμενου, υποστηρίζοντας ότι χλευάζει το δικαστήριο και προσβάλλει τη μνήμη του νεκρού, ζητώντας από την έδρα να οδηγηθεί ο μάρτυρας στη διαδικασία του αυτοφώρου και να συλληφθεί για ψευδορκία, επισημαίνοντας ότι ήρθε στο δικαστήριο μόνο και μόνο για να αλλοιώσει την αρχική αλήθεια.

Το αίτημα του Βασίλη Καπερνάρου απέρριψε η έδρα καθώς όπως είπε δε συντρέχουν ακόμη τέτοιοι λόγοι, κατά συνέπεια ο αδερφό και μάρτυρας του κατηγορούμενου για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, δε συνελήφθη. Η δίκη συνεχίζεται.



Πηγή: skai.gr

