Για μεγάλο ξέσπασμα της Ρούλας Πισπιρίγκου στις φυλακές, μετά την καταδίκη της σε δις ισόβια για τις δολοφονίες της Μαλένας και της Ίριδας κάνει λόγο συγκρατούμενή της, περιγράφοντας σκηνές χάους που ακολούθησαν της δικαστικής απόφασης. Ωστόσο, η ίδια, μέσω της δικηγόρου της, διέψευσε την μαρτυρία αυτή.

«Όταν γύρισε στο κελί της, τα έσπασε όλα. Χτύπαγε τοίχους, έβριζε τους δικαστές ότι την δικάσανε άδικα για τα παιδιά της, έβριζε ‘’θα δείτε τώρα’’ και ‘’τώρα που θα πάω στις άλλες φυλακές θα δουν ποια είμαι εγώ’’. ‘’Θα καταδικάσουνε εμένα για τα παιδιά μου;’», περιέγραψε συγκρατούμενη της Πισπιρίγκου μιλώντας στον Alpha και την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Και συνεχίζει η ίδια: «Με τη δικαιοσύνη τα έβαλε έβριζε και μας τις συγκρατούμενες: ‘’θα δείτε εσείς βρ@@ς τι θα πάθετε, χαρήκατε που δικάστηκα, αδίκως δικάστηκα, εγώ ήμουν μια καλή μάνα, με καταστρέψατε’’. Την είχε πιάσει αμόκ, δεν το έχουμε ξαναδεί εδώ μέσα. ‘’Εγώ περίμενα να πάω στο σπίτι μου και αυτοί με στέλνουν σε άλλες φυλακές; Είμαι αθώα, θα βάλω τους καλύτερους δικηγόρους και θα γυρίσω στο σπίτι μου και θα αθωωθώ’’».

Τέλος, η κρατούμενη κατέληξε λέγοντας πως: «Εμείς χαρήκαμε γιατί είμαστε σίγουρες πως έχει ‘’φάει’’ τα παιδιά της… Φτιαχνότανε πριν πάει στο δικαστήριο, έφτιαχνε μαλλί, βαφόταν, για να την βλέπει ο σύζυγος; Για να δούμε τώρα, θα ξαναβάψει ρίζα, θα ξαναχτενιστεί εκεί που θα πάει;».

Διαψεύδει η Πισπιρίγκου

Μέσω της δικηγόρου της που μίλησε στο OPEN, η Ρούλα Πισπιρίγκου διέψευσε το ρεπορτάζ και τα όσα δήλωσε η κρατούμενη, λέγοντας πως δεν έχει συγκρατούμενη, ενώ κάλεσε τη γυναίκα αυτή να βγει με το όνομά της.

«Όλα αυτά είναι γελοιότητες, αστειότητες και συκοφαντίες. Η εντολέας μου δεν έχει συγκρατούμενη. Όταν πήγα στις φυλακές, είδα ένα πονεμένο πλάσμα. Μία γυναίκα που θρηνεί πραγματικά και έχει όλο τον κόσμο απέναντί της. Πείστηκα για την αθωότητά της. Αν δεν το είχα κάνει, δεν θα είχα αναλάβει την υπόθεση», ανέφερε η δικηγόρος της, Βάσω Πανταζή.

