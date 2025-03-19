Λογαριασμός
ΗΣΑΠ: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους σταθμούς Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιά

Προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξαγόταν στο τμήμα Κηφισιά- Ταύρος εξαιτίας τεχνικού ζητήματος στη σηματοδότηση, όπως ενημέρωσε η ΣΤΑΣΥ

UPDATE: 14:25
ΗΣΑΠ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους σταθμούς Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιά στον ΗΣΑΠ

Ανακοίνωση εξέδωσε πριν λίγο η ΣΤΑΣΥ, μέσω της οποίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Κηφισιά- Ταύρος, λόγω τεχνικού ζητήματος στη σηματοδότηση. Κατά συνέπεια, δεν εξυπηρετούνται προσωρινά οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς

«Σας ενημερώνουμε, πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό  διεξάγεται στο τμήμα Κηφισιά- Ταύρος, λόγω τεχνικού ζητήματος στη σηματοδότηση. Δεν εξυπηρετούνται οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς», όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

