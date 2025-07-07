Απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων στο μεγαλύτερο μέρος της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς από αύριο Τρίτη 8 Ιουλίου στις 8 το πρωί έως και της 8 το πρωί Τετάρτης 9 Ιουλίου, σύμφωνα με απόφαση της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση απαγορεύεται η κυκλοφορία στη χερσόνησο Κασσάνδρας,από «Κορυφογραμμή» από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» και στο Τ.Κ. Παλιουρίου. Επίσης, στη χερσόνησο Σιθωνίας, κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά και στο δήμο Αριστοτέλη από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη - Τσάμια Στρατονίκης - Φυσώκα - Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Τα σημεία ελέγχου εισόδου θα επιτηρούνται από αστυνομικούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.