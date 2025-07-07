Κρήτη: Δραματική κατάσταση με το μεταναστευτικό

Διαστάσεις κρίσης λαμβάνει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές έχουν επιδεινωθεί ραγδαία το τελευταίο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι την Κυριακή, σημειώθηκε αριθμός ρεκόρ αφίξεων προσφύγων/μεταναστών από τα παράλια της Λιβύης, με 959 άτομα να αποβιβάζονται μέσα σε μία ημέρα, ενώ οι ροές συνεχίζονται και τη Δευτέρα.

Λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης και της ασφυκτικής πίεσης στο νησί, με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από τα τέλη Ιουνίου, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν πλέον σε διεθνή ύδατα, στα 12 ναυτικά μίλια από τις λιβυκές ακτές, προκειμένου να συνδράμουν ενεργητικά στην αποτροπή των ροών, αλλά η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Ανάμεσα σε άλλα, με στόχο τη συνεργασία της Βεγγάζης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε την Κυριακή με τον στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ. Η ελληνική προσπάθεια συνεχίζεται με την επίσκεψη του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη την Τρίτη στη Λιβύη. Ο κ. Πλεύρης θα συνοδεύει τον Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Μάγκνους Μπρούνερ. Στόχος της αποστολής στην οποία λαμβάνουν μέρος και οι υπουργοί Εσωτερικών Ιταλίας και Μάλτας είναι η διπλωματική διαχείριση του φαινομένου και η εξεύρεση κοινής ευρωπαϊκής λύσης.

Ο κ. Πλεύρης, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεταβαίνει στη Λιβύη αναζητώντας συνεργασία επί της ουσίας με τις αρχές της χώρας προκειμένου να γίνεται αποτροπή. Εξάλλου, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία συμμετοχή - συμβολή, κατά τη διαδικασία σύλληψης και μεταγωγής των παράνομα εισελθόντων προσφύγων/μεταναστών, έως και τη στιγμή που θα μεταφερθούν στις δομές του υπουργείου, όπου και πραγματοποιείται η καταγραφή και η ταυτοποίησή τους.

Νέοι παράτυποι μετανάστες στην Κρήτη τη Δευτέρα

Νέο περιστατικό με πρόσφυγες/μετανάστες στα νότια παράλια του Ηρακλείου, διαχειρίζονται οι αρχές. Πρόκειται για 68 άτομα που αποβιβάστηκαν στην παραλία Χρυσόστομος και τα οποία μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Από την περιοχή αναμένεται το απόγευμα να αναχωρήσουν για χώρο προσωρινής διαμονής στο Ηράκλειο.

Επιπλέον, τουλάχιστον 489 άτομα έχουν περισυλλεγεί και διασωθεί από το πρωί σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Γαύδου, που πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και με την ενεργό συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και δυνάμεων της Frontex.

Η πρώτη επιχείρηση έλαβε χώρα νωρίς το πρωί όταν πλοίο της δύναμης Frontex εντόπισε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου όπου επέβαιναν περίπου 230 άτομα.

Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αργότερα, όταν εντοπίστηκαν τρεις ακόμη λέμβοι με 259 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος έσπευσαν στο σημείο και ολοκλήρωσαν την ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη, δήλωσε στην ΕΡΤ την αγωνία της για την ομαλή έκβαση της φιλοξενίας, καθώς η ασφυκτική κατάσταση θα φτάσει στα όρια λειτουργίας τον προσωρινό χώρο φιλοξενίας. «Ευχόμαστε να μην έχουμε νέα περιστατικά, γιατί πραγματικά δεν θα έχουμε πού να τους βάλουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Ζερβουδάκη.

Σταθερή επιδείνωση της κατάστασης

Η μεταναστευτική πίεση από τη Λιβύη προς την Κρήτη δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, αλλά εντείνεται σταδιακά από τον Σεπτέμβριο του 2023, οπότε και ξεκίνησαν να εμφανίζονται οι πρώτες ροές. Από έναν μέσο όρο 120 αφίξεων τον μήνα, οι αριθμοί αυξήθηκαν ραγδαία, φτάνοντας τους 528 τον Φεβρουάριο του 2024. Η χρονιά έκλεισε με μέσο όρο 400 αφίξεων μηνιαίως και συνολικά με 4.820 αφιχθέντες.

Η κλιμάκωση συνεχίστηκε το 2025, με τις αφίξεις να ανέρχονται ήδη σε 7.124 άτομα έως και τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού. Ιδιαίτερα ο Ιούνιος κατέγραψε νέο ρεκόρ με 2.564 αφίξεις σε έναν μήνα. Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, σε επιστολή της προς τους 27 στα τέλη Ιουνίου, «οι παράνομες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται πλέον κατά 93% από τη Λιβύη».

Κραυγή αγωνίας των δημάρχων στην Κρήτη για το μεταναστευτικό

Ο δήμος Αγίου Βασιλείου είναι δήμος πρώτης υποδοχής. Μιλώντας στο cretalive, o δήμαρχος, Γιάννης Ταταράκης, επιρρίπτει σοβαρές ευθύνες στο υπουργείο Μετανάστευσης. Κατά τον ίδιο, θα πρέπει να υποδειχθούν και να διαμορφωθούν κατάλληλα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά χώροι στους οποίους θα φιλοξενούνται οι μετανάστες για 3-4 ημέρες. «Και επειδή στα Χανιά υπάρχει ο χώρος της Αγιάς, θα πρέπει να κινηθούν άμεσα Ηράκλειο και Ρέθυμνο».

Σε πλήρη απόγνωση βρίσκεται και ο δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, καθώς η περιοχή του είναι επίσης δήμος πρώτης υποδοχής. Έχουν φθάσει στο σημείο να κάνουν τον σταυρό τους όταν βγουν στις περιοχές τους βάρκες με 50-70 άτομα. «Τι θα κάνουμε;» διερωτάται στο cretalive.

Από πλευράς του, ο δήμαρχος Σφακίων, Γιάννης Ζερβός, περιγράφει στο σάιτ την όλη κατάσταση με μελανά χρώματα. «Το ανθρώπινο γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται, και ας μην έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ ως δήμος. Θα προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς κάτι να φάνε και να πιούνε, ιατρική βοήθεια, ό,τι χρειαστούν σε ανθρώπινο επίπεδο. Από ‘κει και πέρα όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις πολιτικές και διακρατικές συμφωνίες, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Στοιβάζονται στο λιμάνι των Σφακίων που είναι το τρίτο σε κίνηση στην Κρήτη τους καλοκαιρινούς μήνες και η εικόνα είναι αλγεινή για τον τουρισμό. Λιμενικοί διαθέτουν τα δικά τους αγροτικά οχήματα για να τους πηγαινοφέρνουν στο προαύλιο του δήμου».

Στη Γαύδο, η δήμαρχος Λίλιαν Στεφανάκη αναφέρει ότι ναι μεν είναι δύσκολη η κατάσταση, πολύ περισσότερο εν μέσω τουριστικής περιόδου, προς το παρόν όμως είναι διαχειρίσιμη καθώς όσοι μετανάστες βγαίνουν, αναχωρούν από το νησί ή την ίδια ημέρα ή την επομένη. «Χθες βγήκαν 120 μετανάστες. Έχουμε οργανώσει έναν χώρο όπου φιλοξενούνται γι’ αυτές τις ώρες και όλοι μαζί προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση», αναγνωρίζοντας ωστόσο πολύ μεγαλύτερη είναι η πίεση που δέχονται τώρα πια άλλοι δήμοι της Κρήτης ή οι λιμενικοί. «Τι να πούμε και γι’ αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά. Οι λιμενικοί έχουν εξουθενωθεί…»

Η δραματική κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη τις τελευταίες μέρες, με τις μεταναστευτικές ροές σε έξαρση, φαίνεται και σε βίντεο του Zarpanews. Το λιμενικό στέλνει στην Κρήτη περιπολικό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης για την περισυλλογή των εκατοντάδων προσφύγων και μεταναστών.

