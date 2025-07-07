Επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών σε Γαύδο και Κρήτη

Νέο περιστατικό με πρόσφυγες/μετανάστες στα νότια παράλια του Ηρακλείου, διαχειρίζονται οι αρχές. Πρόκειται για 68 άτομα που αποβιβάστηκαν στην παραλία Χρυσόστομος και τα οποία μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Από την περιοχή αναμένεται το απόγευμα να αναχωρήσουν για χώρο προσωρινής διαμονής στο Ηράκλειο.

Επιπλέον, τουλάχιστον 489 άτομα έχουν περισυλλεγεί και διασωθεί από το πρωί σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Γαύδου, που πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και με την ενεργό συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και δυνάμεων της Frontex.

Η πρώτη επιχείρηση έλαβε χώρα νωρίς το πρωί όταν πλοίο της δύναμης Frontex εντόπισε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου όπου επέβαιναν περίπου 230 άτομα.

Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αργότερα, όταν εντοπίστηκαν τρεις ακόμη λέμβοι με 259 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος έσπευσαν στο σημείο και ολοκλήρωσαν την ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Πηγή: skai.gr

