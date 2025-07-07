Σε φυλάκιση 12 μηνών καταδικάστηκαν πατέρας και γιος που παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο, επειδή ξυλοκόπησαν δημοτικό υπάλληλο στα κοιμητήρια του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, κατά τη διαδικασία εκταφής οστών γυναίκας- συζύγου του πρώτου και μητέρας του δευτέρου.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχους τόσο τον 63χρονο όσο και τον 30χρονο γιο του για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Για τον πατέρα αποφασίστηκε η έκτιση της ποινής, καθώς δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αναστολής ή μετατροπής, ενώ για τον γιο η ποινή ανεστάλη επί 3ετία.

Όπως κατέθεσε συνάδελφος τού 63χρονου θύματος, οι δύο κατηγορούμενοι διαφώνησαν με τον τρόπο εκταφής της γυναίκας, η οποία - σύμφωνα με τον μάρτυρα- «έχασε τη ζωή της κατά την πανδημία του κορονοϊού Covid-19 και ακολουθήσαμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα». «Τον χτύπησαν και οι δύο, τον έριξαν στο μνήμα- ήταν αιμόφυρτος» πρόσθεσε ο ίδιος μάρτυρας στην κατάθεσή του.

Περιγράφοντας στο δικαστήριο το περιστατικό (το οποίο συνέβη πριν από δέκα ημέρες), ο 63χρονος υπάλληλος ανέφερε ότι υπέστη χτυπήματα με μπουνιές στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στο σώμα, ενώ απευθύνθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. «Ήμουν τυχερός που δεν με χτύπησαν με στειλιάρι το οποίο κρατούσε ο ένας εκ των δύο. Οι γιατροί μού χορήγησαν αναρρωτική άδεια 14 ημερών και ακόμη αντιμετωπίζω προβλήματα», ανέφερε ο παθών.

Οι δύο κατηγορούμενοι δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

