Προθεσμία για να απολογηθούν το ερχόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν οι δυο άνδρες που συνελήφθησαν, καθώς σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνης σωματικής βλάβης που προκλήθηκαν σε βάρος 49χρονου Ελληνοκαναδού στις 16/7/2024 στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισής τους, στην υπόθεση εμπλέκονται και αλλά άτομα, ενώ για τους δύο συλληφθέντες σημείωσε πως «δε φαίνεται τα πραγματικά περιστατικά να είναι σε βάρος τους όχι τουλάχιστον στον βαθμό που τους αποδίδεται».

Πηγή: skai.gr

