Την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, επισκέφθηκε σήμερα ο Γιώργος Καϊμπαλής, πατέρας του 19χρονου που έχασε τη ζωή του σε παιχνίδι λούνα παρκ, στη Χαλκιδική, για να της θέσει τα δεδομένα που έχει καταγράψει η πλευρά της οικογένειας τόσο για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Εξερχόμενος από τον Άρειο Πάγο ο πατέρας του αδικοχαμένου νέου δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Σήμερα έγινε μια προσπάθεια σε ανθρώπινο επίπεδο και σε επίπεδο διαδικασιών ώστε να ενημερώσουμε την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το πως εξελίσσεται ένα κομμάτι των ερευνών. Η ευαισθησία της και ο τρόπος αντιμετώπισης της Δικαιοσύνης είναι σημαντικός. Έχω εμπιστοσύνη. Αύριο αναμένουμε τον επίσημο φορέα για τον τεχνικό έλεγχο ώστε να μπορέσουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς να συντάξουν κατηγορητήριο».

Συνεχίζοντας,τόνισε:

«Οι πληροφορίες από τις έρευνες ντροπιάζουν τον ελληνικό λαό. Ένα σάπιο σύστημα που για 2 και 3 ευρώ σκοτώνει τα παιδιά των Ελλήνων. Δε θα σταματήσω μέχρι να βγουν στο φως, όλοι όσο εμπλέκονται. Και εμπλέκεται πάρα πολύς κόσμος. Τις επόμενες ημέρες θα φέρουμε ένα σύνολο από πληροφορίες για το πόσο μεγάλη είναι η διαπλοκή όχι μόνο στα λούνα παρκ αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις. Έδωσα φάκελο στην εισαγγελέα με στοιχεία της έρευνας. Η εισαγγελέας συμπάσχει μαζί μας. Δεν υπάρχει κανείς που να έχει στηρίξει την οικογένεια μου και οι πάντες είναι εξαφανισμένοι».

