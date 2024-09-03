Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Στον πταισματοδίκη η δήμαρχος Κασσάνδρας

Στον πταισματοδίκη Χαλκιδικής θα δώσει εξηγήσεις σήμερα Τρίτη, η δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης για τον θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου Γιάννη σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι.

Η έρευνα αφορά τις ευθύνες των δημοτικών αρχών και υπηρεσιών για τις συνθήκες λειτουργίας και αδειοδότησης του συγκεκριμένου λούνα παρκ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μαζί της κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις και η αρμόδια αντιδήμαρχος, που ήταν υπεύθυνη για την αδειοδότηση και τον έλεγχο του συγκεκριμένου λούνα παρκ ενώ χθες συναντήθηκε με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη ο πατέρας του άτυχου 19χρονου και της έθεσε τα ζητήματα της έρευνας γι’ αυτή την υπόθεση.

Επίσης, αναμένεται να προσδιοριστεί η ημερομηνία και η ώρα του τεχνικού ελέγχου, που αιτήθηκε ο πατέρας στο συγκεκριμένο παιχνίδι από εταιρεία, που είναι αρμόδια για πιστοποιήσεις.

«Δε θα σταματήσω μέχρι να βγουν στο φως όλοι όσοι εμπλέκονται», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καμπαΐλης, πατέρας του 19χρονου.

