Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χαλκιδική: Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της κατασκήνωσης όπου πνίγηκε η 8χρονη

Οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης φέρεται να έψαχναν για 3 ώρες την 8χρονη

Χαλκιδική: Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της κατασκήνωσης όπου πνίγηκε η 8χρονη

Σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κατασκήνωσης στη Χαλκιδική όπου πνίγηκε το 8χρονο κορίτσι προέβη τη Δευτέρα η αρμόδια περιφέρεια. 

Από την πρώτη στιγμή είχαν σφραγιστεί οι δύο πισίνες, στη μία εκ των οποίων πνίγηκε η 8χρονη καθώς είχαν εντοπιστεί παραλήψεις.

Οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης φέρεται να έψαχναν για 3 ώρες την 8χρονη που βρισκόταν στον πάτο της πισίνας.

Υπάρχουν δε μαρτυρίες ότι η ομαδάρχισσα άρχισε να ψάχνει το παιδί μόνη της και μετά σήμανε συναγερμό ότι έχει χαθεί.

Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και οι μαρτυρίες των παιδιών που βρίσκονταν κοντά στη μικρή, τα οποία θα δώσουν κατάθεση στην αστυνομία παρουσία των γονιών τους και παιδοψυχολόγου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χαλκιδική κατασκήνωση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark