Στην ανακρίτρια Πολυγύρου οδηγήθηκαν 3 από τους συνολικά 8 Βούλγαρους, που συνελήφθησαν μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε beach bar στη Χανιώτη της Χαλκιδικής.

Το αιματηρό επεισόδιο συνέβη αργά το βράδυ της Παρασκευής, όταν Βούλγαροι θαμώνες επιτέθηκαν στον 55χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος τραυματίζοντας τον με μπουνιές και κλοτσιές.

Στη συνέχεια εισήλθαν στον χώρο άλλα τρία άτομα, τα οποία -σύμφωνα με την αστυνομία- άρχισαν να πυροβολούν. Από τους πυροβολισμούς, τραυματίστηκαν δυο πελάτες, ο ένας στο στέρνο και ο άλλος στο χέρι, με αποτέλεσμα να νοσηλεύονται, μαζί με τον ιδιοκτήτη του beach bar, στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Οι πρώτοι πέντε συλληφθέντες του αιματηρού επεισοδίου οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα. Από αυτούς για τον έναν διατάχθηκε συνέχεια της έρευνας και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ για τους εναπομείναντες τέσσερις η υπόθεση πέρασε στα χέρια της ανακρίτριας.

Ήδη χθες ο ένας από την τετράδα οδηγήθηκε στην ανακρίτρια, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σήμερα ακολούθησαν την ίδια διαδικασία οι άλλοι τρεις και αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις.

Όσον αφορά τους τρεις τραυματίες, που παραμένουν στο νοσοκομείο για νοσηλεία, συνελήφθησαν με το αδίκημα της συμπλοκής, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

