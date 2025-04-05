Χαλκιδική: Στο «Άγιος Δημήτριος» η 46χρονη αστυνομικός που παρασύρθηκε από φορτηγάκι

Στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η 46χρονη αστυνομικός που τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα υπηρεσίας, όταν παρασύρθηκε τα ξημερώματα από διερχόμενο φορτηγάκι, κοντά στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής. Κατά το ίδιο συμβάν έχασε τη ζωή 33χρονος που χτυπήθηκε από το ίδιο φορτηγάκι.

Η αστυνομικός, μητέρα τεσσάρων παιδιών, διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο και εν συνεχεία κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 46χρονη ήταν μέρος πληρώματος περιπολικού που κατά τη διάρκεια περιπολίας λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα βρέθηκε μπροστά σε επεισόδιο, ανάμεσα σε δύο νεαρούς οδηγούς, ενός 26χρονου και του 33χρονου (νεκρού), στο 41ο χλμ. της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Σάρτης.

Η 46χρονη κι ένας συνάδελφός της πήγαν να μεσολαβήσουν και να χωρίσουν τους δύο οδηγούς που έχοντας ακινητοποιήσει τα οχήματά τους στην άκρη του οδοστρώματος, πιάστηκαν στα χέρια. Τη στιγμή εκείνη πέρασε από το σημείο το μοιραίο φορτηγάκι με οδηγό έναν 62χρονο ψαρά και, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα Σιθωνίας, παρέσυρε τον 33χρονο και την αστυνομικό. Ο πρώτος έχασε επιτόπου τη ζωή του, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Χαλκιδικής.

Ο 62χρονος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια. Υποβλήθηκε σε εξέταση για τυχόν κατανάλωση αλκοόλ με αρνητικό όμως αποτέλεσμα. Εκτός από τον οδηγό συνελήφθη και ο 26χρονος που διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας, ενώ επιπλέον η εις βάρος του δικογραφία αφορά την πράξη της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (για το επεισόδιο με τον άτυχο 33χρονο).

