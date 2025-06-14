Ακόμη ένα καμουφλαρισμένο παράνομο μίνι καζίνο εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία στον Πειραιά, σημειώνοντας μια νέα επιτυχία στη μάχη κατά του παράνομου τζόγου.

Το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που …σέρβιρε παράνομα «φρουτάκια» εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Ιουνίου 2025, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρηση με τη συνδρομή επιχειρησιακής ομάδας της Δ.Α.Ο.Ε.

Στη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 2 άτομα, ένας εργαζόμενος και ένας πελάτης, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ αναζητείται και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., όπως προέκυψε, ο εργαζόμενος, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, είχε εγκαταστήσει και επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «φρουτάκια» στον πελάτη. Παράλληλα, διαπιστώθηκε η εγκατάσταση καμερών ασφαλείας από τον ιδιοκτήτη, χωρίς την απαραίτητη άδεια από την αρμόδια Αρχή.

Συνολικά από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

34 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό,

κέντρο ελέγχου και διαχείρισης – server (αποτελούμενος από 3 κεντρικές μονάδες συνδεδεμένες με 2 οθόνες υπολογιστή),

7 κάμερες επιτήρησης,

μία οθόνη απεικόνισης υλικού καμερών,

ένα παιγνιομηχάνημα τύπου «ΤΡΙΛΙΖΑ»,

10 οθόνες υπολογιστή και

το ποσό των 1.860 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

