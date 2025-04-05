Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Χαλκιδική, όπου ένας 33χρονος έχασε τη ζωή του και μια 46χρονη αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκαν από φορτηγό έξω από τον Άγιο Νικόλαο, στη Σιθωνία.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στο 41ο χλμ. της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Σάρτης, στις 04:45 τα ξημερώματα, όπου ένα περιπολικό κλήθηκε να επιληφθεί σε καβγά ανάμεσα σε δύο οδηγούς αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων ήταν ο 33χρονος νεκρός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η τραυματίας αστυνομικός που διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, ήταν μέλος του πληρώματος.

Οι δύο οδηγοί φαίνεται πως είχαν ακινητοποιήσει τα οχήματά τους στην άκρη του οδοστρώματος για να λύσουν τις διαφορές τους και την ώρα που έφτασε το περιπολικό με την αστυνομικό, πέρασε από το σημείο το φορτηγό, παρασύροντας τόσο τον 33χρονο όσο και την 46χρονη αστυνομικό.

Ο 62χρονος οδηγός του Ι.Χ. φορτηγού, που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα, κρατείται και εξετάζεται από αστυνομικούς στο πλαίσιο προανάκρισης που διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σιθωνίας.

Πηγή: skai.gr

