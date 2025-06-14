Υπό πλήρη έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Κάτω και Επάνω Κρυά Λασιθίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι φλόγες έχουν περιοριστεί πλέον σε διάσπαρτες εστίες χωρίς ενιαίο μέτωπο. Για την κατάσβεση είχαν κινητοποιηθεί 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 εναέρια μέσα. Επίσης, στις επιχειρήσεις συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου ενεργοποιήθηκε και το 112 που έστειλε μήνυμα προκειμένου οι πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κατάσβεση εξελίσσεται ικανοποιητικά παρά τις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνουν και οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

