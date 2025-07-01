Σε μια ερημική παραλία της Χαλκιδικής, δύο Αφρικανοί με μια γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής γύριζαν ερωτική ταινία, ωστόσο οι πρωταγωνιστές κατέληξαν με χειροπέδες, αφού οι αστυνομικοί τους πέρασαν για μικροπωλητές!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το γύρισμα της ταινίας ολοκληρώθηκε και το συνεργείο αποσυρόταν. Εκείνη την ώρα αστυνομικοί που κάνανε περιπολία στην περιοχή είδαν τους άνδρες και νόμιζαν πως ήταν πλανόδιοι μικροπωλητές.

Τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, αλλά καθώς οι ίδιοι δεν γνώριζαν αγγλικά, ειδοποίησαν τον ιδιοκτήτη της παραγωγής. Ο ίδιος έσπευσε στο τμήμα και εξήγησε στις Αρχές πως γύριζαν ερωτική ταινία στην παραλία. Ωστόσο, καθώς οι αστυνομικοί δεν ήταν σίγουροι για τα λεγόμενα τους, τους ζήτησαν να δουν πλάνα από το γύρισμα.

Αφού είδαν στιγμιότυπα από το... ντοκουμέντο, άφησαν ελευθέρους τους συλληφθέντες ενώ φαίνεται πως ζήτησαν, σύμφωνα τον ιδιοκτήτη της παραγωγής και φωτογραφικό υλικό για να το έχουν στην αρχειοθήκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.