Σε ηλικία 53 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή η δημοσιογράφος Ηρώ Καριοφύλλη, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η δημοσιογράφος υπηρέτησε για χρόνια το αστυνομικό ρεπορτάζ και η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη.

Συλλυπητήρια από ΝΔ

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια της Ηρούς Καριοφύλλη» αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για τον θάνατος της δημοσιογράφου Η. Καριοφύλλη.

Και επισημαίνει: «Ένα εκλεκτό μέλος της δημοσιογραφικής οικογένειας, μια μαχητική και ασυμβίβαστη συνάδελφος, που ξεχώρισε σε όλη την πορεία της για το ήθος και τον επαγγελματισμό της, μα πάνω απ' όλα για το πάθος της για τη δημοσιογραφία. Στους οικείους της απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

ΠΑΣΟΚ: «Ήταν μια μαχητική ρεπόρτερ, πάντα στην πρώτη γραμμή των γεγονότων»

«Η Ηρώ Καριοφύλλη ήταν μια μαχητική ρεπόρτερ, πάντα στην πρώτη γραμμή των γεγονότων με πολλές δημοσιογραφικές πρωτιές», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ σε συλλυπητήρια δήλωσή του για τον θάνατο της Ηρούς Καριοφύλλη.

Σημειώνει ότι «υπηρέτησε το δημοσιογραφικό λειτούργημα με αντικειμενικότητα και ξεχώριζε για το ήθος και τον δυναμισμό της», ενώ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συναδέλφους της.

