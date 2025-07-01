Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών η δημοσιογράφος Ηρώ Καριοφύλλη, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

Υπηρέτησε για πολλά χρόνια το αστυνομικό ρεπορτάζ, όπου διακρίθηκε για τη μαχητικότητά της και η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και όσους την γνώρισαν.

Ανακοινώνοντας με μεγάλη θλίψη τον θάνατό της, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αναφέρει:

«Η Ηρώ Καριοφύλλη γεννήθηκε στο Νέο Σκοπό Σερρών το 1972. Αμέσως μετά την αποφοίτηση της από το Λύκειο ήρθε στην Αθήνα και ξεκίνησε το 1990 να εργάζεται στην Εφημ. "Νίκη" και ταυτόχρονα στον Ρ/Σ "ΣΚΑΙ 100,3" έως το 1993, πάντοτε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Από το 1991 έως το τέλος της ζωής της απασχολήθηκε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του "Alpha".

Η Ηρώ Καριοφύλλη δούλεψε πολύ σκληρά και εποικοδομητικά προκειμένου να μπορέσει να αναδειχθεί στο ιδιαίτερα δύσκολο και επίπονο ρεπορτάζ που κάλυπτε. Άνθρωπος σεμνός και σοβαρός είχε άψογες σχέσεις με τους συνάδελφους, χωρίς ποτέ να δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα στον εργασιακό της χώρο. Με συνέπεια και στοχοπροσήλωση κατάφερε να διακριθεί και να έχει άριστη επαγγελματική απόδοση. Δυστυχώς, έφυγε από τη ζωή σε νεαρή ηλικία και χωρίς να ολοκληρώσει τα προσωπικά και επαγγελματικά της σχέδια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της και αποχαιρετά την αξιόλογη συνάδελφο με το επαγγελματικό και προσωπικό ήθος.

Τα στοιχεία της κηδείας της Ηρούς Καριοφύλλη θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση».

