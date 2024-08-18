Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Ιερισσού, στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, από τον θάνατο 7χρονου αγοριού.

Το παιδί βρισκόταν με συγγενείς του σε οικισμό της Ιερισσού για τις καλοκαιρινές διακοπές όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου χθες το βράδυ κατέληξε.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία - νεκροτομή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

