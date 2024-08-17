Φως στα ακριβή αίτια θανάτους της οκτάχρονης, που πνίγηκε σε κατασκήνωση στην Κρυοπηγή της Χαλκιδικής, προσπαθούν να ρίξουν οι αρχές.

Οι αστυνομικοί που διεξάγουν την έρευνα έχουν συλλέξει καταθέσεις από όλους τους ενήλικες, όχι όμως από τα παιδιά, τους φίλους και τους κατασκηνωτές που ήταν μαζί με την ανήλικη μέσα στην πισίνα.

Αυτό αναμένεται να γίνει από κλιμάκιο του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει την σχετική εμπειρία, φυσικά παρουσία παιδοψυχολόγου.

Σκοπός να δοθεί απάντηση στο πότε και πως διέφυγε της προσοχής, τόσο της ναυαγοσώστριας όσο και της ομαδάρχισσας, η οκτάχρονη αλλά και ποια ήταν τα μέτρα ασφαλείας γενικότερα τόσο μέσα όσο και γύρω από την πισίνα.

Οι καταθέσεις των παιδιών θεωρούνται κρίσιμες, ενώ όταν ολοκληρωθούν αναμένεται να κλείσει και η δικογραφία προκειμένου να σταλεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος θα κινήσει και τις επόμενες διαδικασίες, για την απόδοση ευθυνών που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του το οκτάχρονο αγγελούδι.

Πηγή: Thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.