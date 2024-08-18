Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας - Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στους Φούρνους Ικαρίας

Χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον η χορτολιβαδική έκταση, στο Καμάρι του δήμου Φούρνων Κορσεών Ικαρίας

UPDATE: 10:07
Ικαρία: Σε εξέλιξη η φωτιά

Σε εξέλιξη είναι, για δεύτερη μέρα, η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο όρος Φαλακρό και συγκεκριμένα στο Κάτω Νευροκόπι της Δράμας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρου, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή, κατά περιόδους, εκδηλώνονται βροχοπτώσεις γεγονός που κάνει πιο αισιόδοξο το έργο της πυρόσβεσης.

Χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον η χορτολιβαδική έκταση, στο Καμάρι του δήμου Φούρνων Κορσεών Ικαρίας. Υπάρχουν μόνο διάσπαρτες εστίες σε χαράδρες τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου Ελισσαίος Μουρατζώτης. 

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά Ικαρία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark