Ικαρία: Σε εξέλιξη η φωτιά

Σε εξέλιξη είναι, για δεύτερη μέρα, η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο όρος Φαλακρό και συγκεκριμένα στο Κάτω Νευροκόπι της Δράμας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρου, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή, κατά περιόδους, εκδηλώνονται βροχοπτώσεις γεγονός που κάνει πιο αισιόδοξο το έργο της πυρόσβεσης.

Χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον η χορτολιβαδική έκταση, στο Καμάρι του δήμου Φούρνων Κορσεών Ικαρίας. Υπάρχουν μόνο διάσπαρτες εστίες σε χαράδρες τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου Ελισσαίος Μουρατζώτης.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

