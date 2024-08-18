Τρεις υπήκοοι Πακιστάν, ηλικίας 31 ο ένας και 35 ετών οι άλλοι δύο, συνελήφθησαν έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη, για σύσταση συμμορίας, αρπαγή, εκβίαση και παράνομη μεταφορά - προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Προηγήθηκε καταγγελία 54χρονου Ινδού στις αστυνομικές αρχές λέγοντας πως οι τρεις αλλοδαποί τον μετέφεραν πριν από μια εβδομάδα από γειτονική χώρα στη Θεσσαλονίκη με αντίτιμο 1.500 ευρώ.

Στη συνέχεια, τον εκβίαζαν και τον κρατούσαν χωρίς τη θέλησή του σε σπίτι στον Δενδροπόταμο, απαιτώντας επιπλέον 1.500 ευρώ για να τον αφήσουν ελεύθερο.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης συνέλαβαν εντός του διαμερίσματος που τους είχε υποδείξει ο 54χρονος τους τρεις αλλοδαπούς, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

