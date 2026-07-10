Έγκλημα Marfin: Τα ευρήματα του 2019 που οδήγησαν το ελληνικό FBI στους τρεις δράστες

Τα «καθαρισμένα» βίντεο της δολοφονικής επίθεσης σε όλα της τα στάδια, από την ώρα που οι δράστες πλησίασαν στην τράπεζα Μarfin στις 5 Μαΐου του 2010, μέχρι τη διαφυγή τους, μαζί και με τη βοήθεια κάποιων ειδικών λογισμικών, είναι στην πραγματικότητα τα ευρήματα που φανέρωσαν τα πρόσωπα των δραστών της δολοφονίας ενός άνδρα, δύο γυναικών κι ενός αγέννητου βρέφους, την αποφράδα εκείνη ημέρα πριν από 16 χρόνια.

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Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, του λεγόμενου ελληνικού FBI, με τη βοήθεια της αναλυτικής επιστημονικής έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κατάφεραν να συνδέσουν το παλιό υλικό, που απεικόνιζε τους δράστες χωρίς να φαίνονται ξεκάθαρα τα πρόσωπά τους, με νέες φωτογραφίες και αντίστοιχο βιντεοληπτικό υλικό. Κομβικό σημείο στην εξέλιξης της έρευνας, και συγκεκριμένα της ταυτοποίησης τους, ήταν ο εντοπισμός άλλων νέων «καθαρών» ψηφιακών πειστηρίων, που τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, κατάφεραν να βρουν και συνδέσουν. Αυτό το «κλειδί» βρέθηκε σε μία υπόθεση του 2020. Πίσω από αυτή, είναι ένας 48χρονος - σήμερα - άνδρας, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2008 μαζί με τον καταζητούμενο Βασίλη Παλαιοκώστα, για την απαγωγή του μεγαλοβιομήχανου Γιώργου Μυλωνά στη Θεσσαλονίκη. Αυτός ο άνδρας ήταν «στενός φίλος» αρχηγικού μέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης «Επαναστατικός Αγώνας» και σκληρός αντιεξουσιαστής της Θεσσαλονίκης.

Ο 48χρονος είχε συλληφθεί από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, σε αποθήκη στο Κουκάκι, όπου είχαν εντοπιστεί ένδεκα κιλά εκρηκτικής ύλης, πυροκροτητές και φυσίγγια Καλάσνικοφ. Ο 48χρονος αποφυλακίστηκε το 2022 υποστηρίζοντας ότι την ευθύνη για τα εκρηκτικά είχε αναλάβει ο Βασίλης Παλαιοκώστας, ενώ ο ίδιος μόνο την κατοχή τους. Ανάμεσα στα ευρήματα της έρευνας ήταν κάποια ψηφιακά πειστήρια της συντρόφου του, που περιείχαν φωτογραφίες και βίντεο, από το 2019. Σε αυτό το υλικό, οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI, εντόπισαν υλικό που απεικόνιζε καθαρά τα πρόσωπα τριών φίλων της. Δύο ανδρών και μίας γυναίκας, οι οποίοι είχαν χαρακτηριστικά και αμφίεση που ταίριαζε με το παλιό υλικό. Αυτές οι απεικονίσεις, συγκρίθηκαν με το παλιό υλικό που είχε γίνει ευκρινέστερο, στα εγκληματολογικά εργαστήρια, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση των δραστών της Marfin. Κάποιοι διστακτικοί πολίτες μάλιστα, οι οποίοι είχαν δει τους δράστες, έδωσαν καταθέσεις και νέο υλικό και μάλιστα τους αναγνώρισαν, μετά την ταυτοποίησή τους με την βοήθεια της νέας τεχνολογίας.

Πηγή: skai.gr

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