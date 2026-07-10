Ειδική συζήτηση στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου για την εξάπλωση του λαγοκέφαλου στο Αιγαίο, πρότεινε-και έγινε δεκτή-η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μέλους της Επιτροπής, Σάκη Αρναούτογλου.

Η συζήτηση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του o κ. Αρναούτογλου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα έχει ως αντικείμενο τις επιπτώσεις του εισβολικού λαγοκέφαλου στην αλιεία και στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

«Η ένταξη του θέματος στην επίσημη ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Αλιείας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριμένες απαντήσεις και μέτρα για ένα πρόβλημα που λαμβάνει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη Μεσόγειο» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Ο λαγοκέφαλος προκαλεί σοβαρές ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και στα αλιεύματα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το εισόδημα των επαγγελματιών αλιέων. Παράλληλα, λόγω της τοξικότητάς του και των ολοένα συχνότερων περιστατικών επιθετικής συμπεριφοράς, δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα για την προστασία των λουόμενων και τη δημόσια ασφάλεια.

Ο κ. Αρναούτογλου, τονίζει ότι «έχει αναδείξει επανειλημμένα το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, παρεμβάσεις στην Επιτροπή Αλιείας και ομιλίες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

την επιστημονική παρακολούθηση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου,

τη χρηματοδότηση στοχευμένων προγραμμάτων περισυλλογής και περιορισμού του πληθυσμού του,

την αποζημίωση των αλιέων για τις ζημιές στα εργαλεία, στα δίχτυα και στα αλιεύματά τους,

τη δημιουργία μηχανισμών επιβράβευσης για την αλίευση και παράδοση του είδους,

την ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών και των επαγγελματιών,

την εκπόνηση μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής και μεσογειακής στρατηγικής για τα εισβολικά θαλάσσια είδη

Παράλληλα, έχει επισημάνει ότι οι αλιείς δεν μπορούν να επωμίζονται μόνοι τους το οικονομικό κόστος ενός προβλήματος που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, την αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών και τη μετακίνηση ξενικών ειδών από την Ερυθρά Θάλασσα προς τη Μεσόγειο.

Σε δήλωση ενόψει της συζήτησης στην Επιτροπή Αλιείας , επισημαίνει ότι «η εξάπλωση του λαγοκέφαλου δεν είναι πλέον ένα περιφερειακό ή περιστασιακό φαινόμενο. Είναι ένα σοβαρό ευρωπαϊκό πρόβλημα που πλήττει τους αλιείς μας, διαταράσσει τα θαλάσσια οικοσυστήματα και δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.Με πρωτοβουλία μας, η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ζήτησε να συζητηθεί το θέμα επίσημα στην Επιτροπή Αλιείας, παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης.Οι επαγγελματίες αλιείς δεν μπορούν να συνεχίσουν να καταστρέφονται οικονομικά, πληρώνοντας από την τσέπη τους τις ζημιές που προκαλεί ο λαγοκέφαλος στα δίχτυα και στα αλιεύματά τους. Χρειάζονται αποζημιώσεις, κίνητρα για τη συλλογή του είδους, επιστημονική παρακολούθηση και συντονισμένη δράση σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι η Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει από τις γενικές διαπιστώσεις σε συγκεκριμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Για την προστασία των αλιέων, των θαλασσών μας και της ασφάλειας των πολιτών».

Πηγή: skai.gr

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