Συγκλονιστική μαρτυρία της Μαρίας Καραγιάννη που επέζησε στη Marfin

Η Μαρία Καραγιάννη, η χαρακτηριστική μορφή της τραγωδίας της Marfin — η μαυροντυμένη γυναίκα που ζητούσε βοήθεια από το μπαλκόνι του φλεγόμενου κτιρίου — μιλά στον ΣΚΑΪ, με αφορμή τη σύλληψη των δύο ανδρών που κατηγορούνται για τον εμπρησμό της τράπεζας στις 5 Μαΐου 2010, μια τραγωδία που κόστισε τη ζωή στους τρεις συναδέλφους της την 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος, τον 36χρονο Επαμεινώνδα Τσάκαλη και την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια.

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Περιγράφει τη σημερινή ημέρα ως ιδιαίτερα δύσκολη, σημειώνοντας πως οι τελευταίες εξελίξεις της υπόθεσης της προκάλεσαν έντονα συναισθήματα ενώ εκφράζει την ελπίδα να αποτελέσουν το τέλος μιας μακράς και επώδυνης διαδρομής.

Παραδέχεται δε πως η διαχείριση, όσων ξυπνούν τα δεδομένα αυτά, είναι συναισθηματικά πολύ δύσκολη για την ίδια, ευχόμενη να πρόκειται πραγματικά για τους δράστες του εμπρησμού.

«Από τον φόβο που ανακαλείται στη μνήμη μου, τον τρόμο για όσα ζήσαμε...μετά έρχεται ο θυμός», αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

Δεν υπάρχει λύτρωση, αφού ο θάνατος είναι κάτι μη αναστρέψιμο, τονίζει, αντιλαμβανόμενη την σύλληψη των δραστών περισσότερο ως «ιθική τακτοποίηση στις συνειδήσεις μας» που επικυρώνει το ότι ο δράστης μιας τόση ειδεχθούς πράξης, τιμωρείται.

«Μου είναι αδιανόητο να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να χαίρονται τη ζωή τους, και οι άλλοι να είναι νεκροί. Καταλάβατε;», αναφέρει επισημαίνοντας πως και οι επιζώντες ήταν δυνητικά θύματα που επιβίωσαν από τυχαίες συγκυρίες.

Φέρνοντας στη μνήμη της τις τραγικές ώρες εντός του φλεγόμενου κτιρίου, η επιζήσασα εργαζόμενη της Marfin, θυμάται πως βίωσε επιθανάτια αγωνία επί 40 λεπτά νιώθοντας πως ο ισοφάγος της δεν μπορεί να αντέξει άλλον τον καπνό «και αυτό δεν το λέω έτσι, ούτε από μνήμης... Σαφώς δεν είχα ούτε μνήμη ούτε ψυχραιμία εκείνη την ώρα. Να θυμάμαι... Να σκέφτομαι τέτοια στοιχεία, αλλά αποκαλύφθηκε μετά στη δικογραφία. Εγώ είχα υπολογίσει ότι είναι αρκετός ο χρόνος, γιατί είχα απελπιστεί πραγματικά, και έλεγα ότι δεν έχω άλλη ανάσα».

Η επιζήσασα της τραγωδίας περιγράφει πως η αίσθηση του να μην γνωρίζεις αν την επόμενη στιγμή θα είσαι στη ζωή, αν θα μπορέσεις να ξανααγκαλιάσεις τα παιδιά σου ή αν θα τα δεις ξανά ποτέ, προκαλεί τραγικά συναισθήματα.

«Είναι σαν να μπαίνει ένα δηλητήριο στο μυαλό σου και η απελπισία που προκαλεί είναι απερίγραπτη», συνοψίζει.

«Δεν πίστευα φυσικά. Δηλαδή, δεν ήθελα ούτε στο χειρότερό μου εφιάλτη», αναφέρει δηλώνοντας πως αδυνατούσε να αποδεχτεί το γεγονός πως οι συνάδελφοι της «πέθαναν με αυτόν τον απεχθή τρόπο» ενώ υπογραμμίζει πως μέχρι και σήμερα, 26 χρόνια μετά, ακούει τη φωνή της συναδέλφου της, της Αγγελικής, ενθυμούμενη απόλυτα την χροιά της.

«Ηθελα να πιστεύω ότι είχαν πάει σε κάποιο ραντεβού, ότι τέλος πάντων εκείνη τη στιγμή δεν ήταν στο κτίριο. Δηλαδή, μου ήταν αδιανόητο να το πιστέψω μέχρι και εκείνο το βράδυ, παρότι έβλεπα τα δελτία ειδήσεων ότι οι άνθρωποί μας δεν είναι στη ζωή», δηλώνει χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζοντας όσα έζησε σαν κάτι από αυτά που λες «δεν μπορεί να συμβεί, και όμως συνέβη, στο κέντρο της Αθήνας, σε μια τράπεζα».

Η Μαρία Καραγιάννη ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που απεγκλωβίστηκε από το κτίριο με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.

Πηγή: skai.gr

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