Της Έλενας Γαλάρη

Πειθαρχικά θα ελεγχθούν οι δικαστικές αρχές της Χαλκιδικής που είχαν αφήσει ελεύθερους με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία τους, τους συνολικά 21 κατηγορούμενους για εμπλοκή στο κύκλωμα διαφθοράς στις Πολεοδομίες των δήμων Σιθωνίας και Ν. Προποντίδας.

Με εντολή της προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα, έχει μεταβεί στη Θεσσαλονίκη η επικεφαλής της επιθεώρησης των δικαστηρίων, αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Ασημίνα Υφαντή, για έκτακτη επιθεώρηση, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για υπάρξη ανάλογης υπόθεσης με αυτή του κυκλώματος της Πολεοδομίας της Ρόδου.

Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζαν οι κατηγορούμενοι είναι για σύσταση εγκληματικης οργάνωσης αναφορικά με τη μη εκτέλεση δημοσίων έργων.

Η κ. Υφαντή θα διερευνήσει εάν οι δικαστές έχουν υποπέσει στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, εάν έχουν προσκομιστεί πλαστά στοιχεία αναφορικά με την εκτέλεση δημοσίων έργων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.