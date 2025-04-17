Σκάνδαλο στην Πολεοδομία Ρόδου: Ποινές από το Πειθαρχικό Συμβούλιο στους μηχανικούς που εμπλέκονται

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, μετά από ενδελεχή εξέταση των στοιχείων και των καταγγελιών, επέβαλε ομόφωνα τη μέγιστη προβλεπόμενη κύρωση στους δύο ιδιώτες μηχανικούς, μέλη του Επιμελητηρίου, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς στην Πολεοδομίας Ρόδου, με στέρηση της δυνατότητας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού για χρονικό διάστημα δύο ετών.

Σημειώνεται, ότι τα πειθαρχικά παραπτώματα των δημοσίων υπαλλήλων μηχανικών εξετάζονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Δημοτικών Υπαλλήλων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Η απόφαση, μεταξύ άλλων, στηρίχθηκε στα ακόλουθα:

Παραβίαση της νομοθεσίας κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Εκτέλεση πράξεων που αντίκειται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Σύνταγμα και τους νόμους και συνδέονται άρρηκτα με την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού. Παράβαση καθηκόντων και υποχρεώσεων που έχουν καθοριστεί με νόμιμες αποφάσεις των οργάνων του ΤΕΕ. Χρήση της ιδιότητας του μηχανικού για την επιδίωξη παράνομων ιδιοτελών σκοπών. Ανάρμοστη και αναξιοπρεπή συμπεριφορά, ασύμβατη με την επιστημονική ιδιότητα και το κύρος του επαγγέλματος, όπως ορίζεται από τον «Επαγγελματικό Κώδικα των Ελλήνων διπλωματούχων Μηχανικών».

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΤΕΕ Δωδεκανήσου: «Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έκρινε ότι οι ενέργειες των δύο μηχανικών δεν αποτελούσαν μεμονωμένα σφάλματα, αλλά συστηματικές, εσκεμμένες παρεμβάσεις, οι οποίες υπονόμευσαν το κύρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, έπληξαν τον υγιή ανταγωνισμό και έβλαψαν τη δημόσια εμπιστοσύνη.

Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαβιβάστηκε άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΕ, που προχώρησε στη δέσμευση των κωδικών των δύο ιδιωτών μηχανικών ώστε να μην έχουν πλέον πρόσβαση στο σύστημα e-Άδειες.

Το ΤΕΕ Δωδεκανήσου επιθυμεί να τονίσει την ξεκάθαρη στάση του απέναντι σε μελλοντικά ζητήματα που αφορούν σοβαρές επαγγελματικές παραβάσεις και φαινόμενα διαφθοράς.

Καμία ανοχή. Η προστασία του κύρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου, η διαφάνεια και η τήρηση της δεοντολογίας αποτελούν για εμάς θεμελιώδεις αξίες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

