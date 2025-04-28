Ωραιόκαστρο: Καγκελόπορτα καταπλάκωσε 2χρονο αγοράκι

Προκαταρκτική εξέταση για την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών αναφορικά με το περιστατικό τραυματισμού του 2 ετών αγοριού, χθες το απόγευμα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, διέταξε η εισαγγελέας.

Το αγοράκι, το οποίο καταπλακώθηκε από καγκελόπορτα σε έκταση με τεχνητή λίμνη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται, χωρίς πάντως η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

Κατόπιν μήνυσης που υπέβαλαν οι γονείς του παιδιού (με καταγωγή από την Ουκρανία), συνελήφθη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ωραιοκάστρου και οδηγήθηκε το πρωί στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Ενόψει της ποινικής έρευνας που διέταξε η εισαγγελέας, αφέθηκε ελεύθερος.

Το αδίκημα που ερευνάται στο πλαίσιο της έρευνας είναι αυτό της σωματικής βλάβης εξ αμελείας από υπόχρεο.

Κατά πληροφορίες, ο αντιδήμαρχος ισχυρίζεται ότι η συγκεκριμένη έκταση δεν ανήκει στη δικαιοδοσία του δήμου Ωραιοκάστρου και παρότι παραχωρήθηκε στη δημοτική Αρχή, εκκρεμεί η διαδικασία εγγραφής στο Κτηματολόγιο, με τη σχετική αίτηση να έχει υποβληθεί στις αρχές του τρέχοντος μήνα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η εισαγγελέας ζήτησε να προσκομιστούν όλα τα έγγραφα για την πορεία της συγκεκριμένης αίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, ενώ θα κληθεί να καταθέσει ανωμοτί αρμόδιος υπάλληλος της Κτηματικής Εταιρείας Ελληνικού Δημοσίου.

Ακόμη ζήτησε να προσκομιστούν η πραγματογνωμοσύνη και τα ιατρικά έγγραφα για τις σωματικές βλάβες που υπέστη το παιδάκι.

Κεντρική φωτογραφία από politesoraiokastrou.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.