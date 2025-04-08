Μία σειρά καταγεγραμμένων τηλεφωνικών συνομιλιών φέρνει στην επιφάνεια ένα οργανωμένο σύστημα εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων με αντάλλαγμα οικονομικά ή άλλα ανταλλάγματα στην Υπηρεσία Δόμησης Ρόδου. Πίσω από τους τεχνικούς όρους, τις διοικητικές αποφάσεις και τις πολεοδομικές άδειες, αποκαλύπτεται ένα σύστημα άτυπων «συνεργασιών» που – όπως όλα δείχνουν - λειτουργούσε αδιατάρακτα για καιρό.

Η πτυχή που αποκαλύπτει η dimokratiki έχει στο επίκεντρο έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν ανώτατο υπάλληλο της Υπηρεσίας Δόμησης Ρόδου και συγκεκριμένη ξενοδοχειακή επένδυση στο νησί, ενώ στις συνομιλίες συγκαταλέγονται άτομα υπεράνω υποψίας…

Οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στην επίσημη Έκθεση Ανάλυσης της ΕΥΠ και χρησιμοποιούνται ήδη σε δικαστικές έρευνες, φωτίζουν πτυχές της υπόθεσης που αποκαλύπτουν ένα καλά εδραιωμένο σύστημα εξυπηρετήσεων – με αντάλλαγμα, φαινομενικά, «πατάτες».

Το κύμα των καταγγελιών

Στην προκείμενη υπόθεση, ένας μεγάλος αριθμός πολιτών, γειτόνων και ενδιαφερομένων προσώπων υπέβαλαν καταγγελίες, αιτήσεις και εξώδικα.

Οι ενέργειες αυτές συνθέτουν το χρονικό μίας διοικητικής αποσταθεροποίησης. Συγκεκριμένα:

1. 1310/7-4-2022 – Αναφορά για γενικά ζητήματα νομιμότητας εργασιών.

2. 1014/22-3-2023 – Επανάληψη σχετικής καταγγελίας.

3. 5146/15-12-2023 – Εξώδικη δήλωση, με αναφορά σε πολεοδομικές παραβάσεις και βλάβες σε γειτονική ιδιοκτησία.

4. 114/11-1-2024 – Καταγγελία που χαρακτηρίζει οικοδομική άδεια ως πλαστή, με αναφορές σε μη καταβληθείσες εισφορές. Η καταγγελία κοινοποιείται σε Εισαγγελία, ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, Δήμο, Αστυνομία.

5. 541/14-2-2024 – Αίτηση για έλεγχο αποστάσεων, ύψους και κάλυψης πρασιάς.

6. 1257/1-4-2024 – Αίτηση για αφαίρεση σκαλωσιάς από αυλή καταστήματος.

7. 1293/4-4-2024 – Καταγγελία και αίτημα χορήγησης φακέλου άδειας χωρίς εξουσιοδότηση.

8. 1704/13-5-2024 – Εξώδικη δήλωση με λεπτομερή γνώση διοικητικής αλληλογραφίας και απειλές για προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

9. 1747/15-5-2024 – Αίτηση για έλεγχο διοικητικής πράξης.

10. 1972/31-5-2024 – Αίτημα από ξενοδοχειακή επιχείρηση για αποπεράτωση κτηρίου.

11. 2212/13-6-2024 – Καταγγελία για μη καταλογισμό όλων των αυθαιρέτων.

12. 2215/13-6-2024 – Επανάληψη καταγγελίας, με παρόμοιο περιεχόμενο.

13. 2418/28-6-2024 – Καταγγελία για παράνομη λειτουργία ξενοδοχείου, κοινοποιούμενη στον ΕΟΤ.

14. 2428/1-7-2024 – Τελική αίτηση για διακοπή εργασιών, με επισύναψη παλαιότερης αναφοράς.

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενό τους, οι καταγγελίες των πολιτών εντοπίζουν τεχνικά, θεσμικά και νομικά ζητήματα. Κάποιες είναι ασαφείς, άλλες πλήρως στοιχειοθετημένες, και μερικές διατυπώνονται από επαγγελματίες ή δικηγόρους. Η ιδιαιτερότητα της υπόθεσης όμως βρίσκεται στο ό,τι οι ενέργειες της ΥΔΟΜ εντάθηκαν αμέσως μετά την καταγγελία της 11/1/2024, η οποία προώθησε την επιστολή της σε όλες τις αρμόδιες αρχές.

Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε «αδικαιολόγητο έως ύποπτο» και η αντίδραση της υπηρεσίας θεωρείται υπερβολική, με βάση το ό,τι πρόκειται για ουσιαστικά ανώνυμη καταγγελία.

Η πληθώρα των αιτήσεων, το εύρος των τεχνικών σημείων, και η εξαιρετική ακρίβεια κάποιων καταγγελιών, δείχνει πως υπάρχει σε συγκεκριμένα σημεία καθοδήγηση ή υποστήριξη από επαγγελματία που εμφανίζεται πλήρως ενημερωμένος για τα διοικητικά δεδομένα της υπόθεσης και τις αλληλογραφίες.

Τα «τσουβάλια» και οι δόσεις: Ο κώδικας μίας συναλλαγής

«Θα δώσουμε αύριο τις πατάτες που του τάξαμε… δεν θα του δώσω όλο το τσουβάλι», ακούγεται να λέει ο αρχιτέκτονας στην τηλεφωνική του συνομιλία. Με αυτές τις φράσεις –κωδικοποιημένες ή όχι– περιγράφει έναν τρόπο πληρωμής σε “δόσεις”, που συνδέεται άμεσα με την έκδοση πολεοδομικού εγγράφου που αναμένεται να επιτρέψει τη συνέχιση εργασιών σε ξενοδοχείο, των οποίων η άδεια είχε ανασταλεί.

Σε άλλο απόσπασμα, ο ίδιος προσθέτει: «Το 1/3 σήμερα, μετά από πέντε ημέρες το 1/3, μετά από δέκα ημέρες το υπόλοιπο». Η συνομιλήτριά του συμφωνεί, ενισχύοντας την εντύπωση ότι το σύστημα αυτό είναι απολύτως γνωστό και λειτουργικό.

Πίεση προς υπηρεσιακά στελέχη – «Δεν μπορώ να το κάνω, φοβάμαι»

Την ίδια ώρα, υπηρεσιακά στελέχη της Πολεοδομίας εμφανίζονται να βρίσκονται υπό διαρκή πίεση. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος μεταξύ δύο γυναικών στελεχών της υπηρεσίας:

«Δεν είμαι και αναίσθητη, αλλά δεν μπορώ να το κάνω, φοβάμαι… χρησιμοποιεί την ηθική, ότι “είμαι φίλος σας, μην με αφήσετε”», λέει η μία, αναφερόμενη στον αρχιτέκτονα που απαιτούσε την άρση διακοπής εργασιών για το ξενοδοχείο.

Η ίδια προσθέτει με απόγνωση: «Έχω και τον Κ. να μου πρήζει τα α…», δηλώνοντας πως δεν αντέχει άλλο την πίεση, την ίδια ώρα που περιγράφει ένα περιβάλλον φόβου και αβεβαιότητας, όπου οι αποφάσεις παίρνονται “με βαριά καρδιά”.

Η «άδεια της πλάκας» και το χαρτί που «δεν άρεσε»

Σε συνομιλία λίγες ημέρες μετά, ο αρχιτέκτονας δηλώνει: «Μου δώσαν ένα εκεί της πλάκας χαρτί, αλλά μου κάνει και αυτό». Λίγες ώρες αργότερα, όμως, φαίνεται πως αυτό το “χαρτί” δεν άρεσε στον επενδυτή. «Δεν ήταν τόσο καλό το χαρτί», μεταφέρει ο αρχιτέκτονας, φανερώνοντας την απογοήτευση της άλλης πλευράς που περίμενε… κάτι περισσότερο.

Η συνομιλήτριά του, σε μία αποκαλυπτική φράση, συμπληρώνει: «Γιατί δεν σου κάνουν αυτό που πρέπει ρε αυτοί; Τόσα, μην πω», αποφεύγοντας συνειδητά να αναφέρει νούμερα ή συγκεκριμένα ποσά.

Ένα σύστημα χωρίς αντίβαρα

Η εσωτερική φθορά των ίδιων των υπηρεσιακών στελεχών, η αμηχανία, η σιωπηρή αποδοχή και η προσπάθεια να “τακτοποιηθούν” τα πράγματα χωρίς επίσημες διαδικασίες αποκαλύπτουν ένα πρόβλημα που ξεπερνά την ηθική διάσταση: η δημόσια διοίκηση εμφανίζεται να λειτουργεί υπό καθεστώς εκβιαστικών πιέσεων, εξαρτήσεων και φόβου.

Η φράση που επανέρχεται σε αρκετές συνομιλίες, «δεν μπορούμε να μπλέξουμε», αντικατοπτρίζει τη βασική αγωνία των υπαλλήλων – όχι για τη νομιμότητα, αλλά για την αποφυγή συνεπειών.

Συμπεράσματα: Η Πολεοδομία ως μηχανισμός εξυπηρέτησης;

Το σκάνδαλο στη Ρόδο δεν είναι απλώς μία υπόθεση «κακής πρακτικής». Οι διάλογοι φανερώνουν τη λειτουργία ενός άτυπου, αλλά οργανωμένου συστήματος εξυπηρέτησης ιδιωτών με αντάλλαγμα χρήμα ή “παροχές”. Ένα σύστημα στο οποίο τα χαρτιά εκδίδονται όχι βάσει νόμου, αλλά συνεννόησης. Όπου οι πιέσεις γίνονται “συγκινησιακά” και “φιλικά”, αλλά το τίμημα είναι πολιτειακό: η αξιοπιστία της δημόσιας διοίκησης.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται. Τα στοιχεία είναι πολλά, τα ντοκουμέντα αποκαλυπτικά. Το ερώτημα όμως παραμένει: πόσο βαθιά φτάνει η σήψη;

