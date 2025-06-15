Την αντίθεσή τους στον Προσωπικό Αριθμό εξέφρασαν δεκάδες άτομα - ανάμεσά τους νέοι άνθρωποι με μικρά παιδιά - που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη.

Την εκδήλωση οργάνωσαν οι "Ενωμένοι Μακεδόνες" και οι συμμετέχοντες κρατούσαν ελληνικές σημαίες, λάβαρα και εικόνες.

«Δεν είμαστε αριθμοί. Είμαστε άνθρωποι με Πίστη, Ελευθερίες και Ψυχή», είναι ένα από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές, οι οποίοι πραγματοποίησαν και πορεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

