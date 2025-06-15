Συγκίνηση και θλίψη έχει σκορπίσει σε όλη την Ελλάδα η είδηση του θανάτου του μεγάλου δεξιοτέχνη του κλαρίνου και δάσκαλου της παραδοσιακής - κυρίως ηπειρώτικης - μουσικής, Πετρολούκα Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Από το 1979 που επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 20 χρόνια στις ΗΠΑ, άρχισε να παίζει με το κλαρίνο του σε γνωστά μουσικά κέντρα και σε συναυλίες, ενώ συμμετείχε σε ηχογραφήσεις και δίσκους με γνωστούς καλλιτέχνες.

Μία από τις συνεργασίες του που άφησε εποχή ήταν «ρόκαρε» με τους Πυξ Λαξ στο «Μοναξιά μου όλα».

Δείτε το βίντεο από live εμφάνισης της μπάντας με το κλαρίνο του Χαλκιά

Πηγή: skai.gr

