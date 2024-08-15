Ανακλήθηκαν με ομόφωνη απόφαση της δημοτικής επιτροπής Κασσάνδρας οι άδειες λειτουργίας που είχαν οι πισίνες της κατασκήνωσης, στην οποία πνίγηκε η 8χρονη.

Όπως διαπιστώθηκε, έχουν αλλάξει τα δεδομένα βάσει των οποίων είχαν εκδοθεί το 2022.

Σε μία από τις πισίνες, ένα μέρος της περίφραξης δεν ήταν όπως προβλέπεται σε οριοθετημένο και ασφαλή χώρο για τα παιδιά ενώ στη δεύτερη πισίνα, δεν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός.

Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι:

Δεν είχε οριστεί υπεύθυνος για τη λειτουργία της πισίνας Δεν υπήρχαν σωσίβια και κοντάρι Δεν υπήρχαν σημάνσεις για το βάθος

