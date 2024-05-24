Έπειτα από 10 χρόνια ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.), από σήμερα «γυρίζει σελίδα», με νέο πρόεδρο τον Δήμαρχο Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά.

Τον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού σήμερα απαρτίζουν 13 Δήμοι της Αττικής, μετά και τις αλλαγές του αυτοδιοικητικού χάρτη με τις συνενώσεις δήμων και κοινοτήτων που προώθησε η εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης».

«Η Προστασία του Πεντελικού είναι συνυφασμένη με την προστασία της ζωής μας»

«Αποτελεί μεγάλη τιμή η εκλογή μου στη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.ΑΠ. Με αίσθηση ευθύνης και ενότητας ευχαριστώ από καρδιάς τους εκλέκτορες του Συνδέσμου για την πολύτιμη στήριξη και εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου» τόνισε μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας ο κ. Ξυπολυτάς, συμπληρώνοντας πως «η προστασία του Πεντελικού Όρους είναι συνυφασμένη με την προστασία της ίδιας μας της ζωής μας. Βρισκόμαστε μεσούσης της αντιπυρικής περιόδου, και δεν υπάρχει καμία πολυτέλεια για επανάπαυση. Οφείλουμε να βρισκόμαστε σε διαρκή ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα κάθε πρόκληση ή κατάσταση που χρήζει άμεσης επέμβασης. Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι, πέρα από την προστασία να αναζητήσουμε τους τρόπους να κάνουμε ξανά 'πράσινο' το Όρος, με γενναίες χρηματοδοτήσεις, ώστε να μπορούμε να το απολαμβάνουμε τόσο εμείς όσο και οι επόμενες γενιές».

Ένας αιρετός με περιβαλλοντική γνώση και οικολογική συνείδηση

Γεννημένος στην Αθήνα το 1981, ο κ. Ξυπολυτάς έχει εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Είναι απόφοιτος του Coventry Business School και κάτοχος 3 μεταπτυχιακών τίτλων, ΜΑ Environmental Management από τo Harvard University, ΜΑ European Studies από το King's College και Διοίκησης Επιχειρήσεων (M.B.A.) από το Coventry Business School.

Εκλεγείς στο παρελθόν τρεις φορές (2006-2010-2014) ως Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς, ο νυν Δήμαρχος και νέος πρόεδρος του Σ.Π.ΑΠ. υπηρέτησε επί σειρά ετών ως Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος, με σημαντική προσφορά και έργο. Συνέβαλε τα μέγιστα στην υλοποίηση σημαντικών - καινοτόμων έργων

που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταξύ των οποίων το πρώτο αυτόνομο ενεργειακά δημόσιο κτήριο και η κομποστοποίηση στην πηγή των απορριμμάτων.



Με την οικολογική συνείδηση που τον διακατέχει έχει δώσει ως εθελοντής αποφασιστικές «μάχες» για την προστασία του Πεντελικού, αφιερώνοντας πολλές ώρες από τον ελεύθερο χρόνο του στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στο Πεντελικό Όρος, ενώ το 2007 ίδρυσε την πρωτοβουλία «GreenΒelt», η οποία και με τη βοήθεια ιδιωτικών χορηγιών φύτευσε περισσότερα από 18.500 δένδρα στην Αττική.



